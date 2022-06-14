Türkiye Gazetesi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux'nun bir alt lige düşürüldüğü belirtildi.

6 ŞAMPİYONLUĞU VARDI

Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü. Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.

Fransa Ligue 1'de PSG şampiyonluğu ile sona eren geçen sezon lig sonunda Bordeaux yer almıştı. Tarihinde 6 kez Fransa Ligi'ni kazanan ve müzesinde tam 15 kupa bulunan Fransız temsilcisi, ilk kez Ligue 2'ye düşmüştü.

Karabükspor, amatör lige düştü, başkanı helva dağıttı Bir zamanlar Süper Lig, Avrupa'da mücadele etmiş olan Karabükspor'un TFF 3. Lig 3. Grupta ligin bitimine 9 hafta kala Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmesi kesinleşti. Maç sonu Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, takımının öldüğünü düşünerek helva dağıttı.

Adanaspor 2. lige düştü TFF 1. Lig'de Boluspor'un Hatayspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Adanaspor, TFF 2. Lig'e düştü.

2 yılda 7. lige düştüler Zinedine Zidane'ın da ortakları arasında yer aldığı Fransız futbol kulübü Evian, gelecek sezon yeni adıyla ülkesinde 7. ligde mücadele edecek.