Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde transfer görüşmeleri devam ediyor. Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyacak olan ve eksik bölgelere takviye düşünen bordo mavililer stoper bölgesine yeni isimler alacak. Şu anda bu bölge için öne çıkan adaylardan birisi de Real Betis forması giyen 31 yaşındaki Marc Bartra. Kulübüyle 2023’e kadar mukavelesi olan tecrübeli savunmacı da Karadeniz ekibine sıcak bakıyor.

NEREDESİN NWAKAEME!

Kanat konusunda ise kilit isim Anthony Nwakaeme. Yönetimin teklif yapıp beklemeye geçtiği Nijeryalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ise önceliğinin yakından tanıdığı ve yeteneklerine çok güvendiği Nwakaeme’nin yuvada kalmasından yana. Eğer tecrübeli isim olumsuz cevap verirse listedeki alternatif isimlere dönülecek ve takviyeler bir an önce takıma kazandırılacak.

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