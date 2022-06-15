Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz transferi bir anda karıştı. Genç oyuncu neredeyse Almanya'ya gitmek üzere bavulunu hazırlamışken, Eintracht Frankfurt'un ödeme planındaki değişiklik teklifiyle transfer donduruldu. Bundesliga ekibinin sportif direktörü Markus Krösche ile Rıdvan için anlaşmaya varılmıştı. Ve 21 yaşındaki sol bek, 6,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Frankfurt'a beş yıllık imza atmaya gidecekti.

Romain Saiss bugün resmen Beşiktaşlı oluyor... "Faslı Maldini" İstanbul'da Beşiktaş'ın Vida'nın yerine Wolverhampton'dan transfer ettiği Romain Saiss, dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Faslı stoper bugün sağlık kontrollerinden geçip resmen Beşiktaşlı olacak.

YÖNETİM TEPKİLİ

Ancak Almanlar son anda net olarak 3,7 milyon avro, bonuslarla birlikte 6,5 milyon avro ödemek istediklerini iletti. Frankfurt'un imza aşamasındaki tavrı Başkan Ahmet Nur Çebi’yi kızdırdı. Teklifi beğenmeyen siyah beyazlılar, Rıdvan'ı isteyen Torino'yla masaya oturma kararı aldı. Serie A ekibi kısa süre önce 5 milyon avro net bonservis bedeli teklifinde bulunmuş, Frankfurt'un daha yüksek teklifinin ardından transferden vazgeçmişti.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan sonra sıra Ersin'de Frankfurt'a 6 milyon avroya transfer olan Rıdvan Yılmaz'dan sonra Ersin Destanoğlu'na aynı ücretle Red Bull Salzburg talip oldu. Yönetim daha yüksek teklif bekliyor.

Rıdvan Yılmaz 6.5 milyon euro kazandırarak gitti... Milli sol bek kaç para kazanacak? UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ın milli yıldızlarından Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı... Alman ekibinin tarihindeki en pahalı sol bek olan Rıdvan'ın alacağı rakam ortaya çıktı.