Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaparak bu seviyenin takımı olmadığını kanıtladı. Dün akşan Litvanya'yı İzmir'de 2-0'la geçen Ay-Yıldızlılar bu 4 maçta da kalesinde gol görmeyerek hedeflerinden birine ulaştı.

YOGA SEANSLARI İŞE YARADI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, isabetli pas oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Maç sonra basın toplantısında konuşan Alman çalıştırıcı, “Haziran dönemi, bizim vakit geçirebildiğimiz en uzun dönemdi. Bu dönem gelmeden neler yapabiliriz diye milli takımın her katmanını iyileştirmek için çalıştık. Yoga seansları ve mental çalışmalar yapıldı. Milli takımın değerleri üzerine çalışıldı. İlk çıkarımlardan ilginç sonuçlar aldık. Bir poster oluşturduk ve bu posteri her maçta soyunma odamıza astık” ifadelerini kullandı.

15 yıl sonra bir ilk: Milliler, 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. hafta maçında Litvanya'yı 2-0 yenen Türkiye, gol yemediği ilk 4 maçın ardından yoluna namağlup devam ediyor. Bu sonuçla oynadığı 4 müsabakayı kazanan A Milliler, 15 yıl sonra üst üste 4 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

"LİDER OYUNCULARDAN ÇOK MEMNUNUM"

Oyuncuların kendilerinden neler beklendiğini gördüklerini de söyleyen Kuntz, “Zaman geçtikçe oyuncuların kişiliklerini tanıdık. Lider oyunculardan çok memnunum” diye konuştu.

Kuntz, şöyle devam etti: “Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli. Ben sahada harika bir takım ruhu gördüm. Bazı oyuncuların saha içi ve saha dışı gelişimlerini gördük. Ferdi ve Salih’i kadroya kattık. Onlar da kendi mevkilerinde iyi oynadılar. Taraftarlarla ilgili de belli parçaların bir araya geldiğini gördük. Başarıdan dolayı gurur duyabilecekleri bir ortam oluşturuldu."