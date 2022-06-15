Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yeni stoperine kavuştu... Teknik direktör Valerien Ismael'in özellikle istediği Romain Saiss, beklendiği gibi dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. "Faslı Maldini" lakaplı 32 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçip resmen Beşiktaşlı olacak ve sosyal medyadan tanıtımı yapılacak.

ROMAİN SAİSS YILLIK ÜCRET

Yılda 3.5 milyon euro kazanan Vida'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından maliyeti daha uygun bir stoper arayan Beşiktaş yönetimi, son 6 sezondur Premier League ekibi Wolverhampton'da forma giyen ve kulübün sembol isimlerinden birine dönüşen Saiss'le anlşama sağlamıştı.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi biten ve boşa çıkan Faslı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Saiss, Beşiktaş'tan yılda 1.5 milyon Euro kazanacak.

SOL AYAKLI STOPER

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyom Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu. Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

Romain Saiss'in geliş tarihi belli oldu... Son dakika Beşiktaş haberi Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Faslı stoper Romain Saiss, imza için İstanbul'a geliyor. 32 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Romain Saiss'in yıllık ücreti ne kadar? Beşiktaş Faslı stoperi İstanbul'a getiriyor Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini savunmaya yaptı. İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Romain Saiss bitti. Faslı stoperin Kartal'a maliyeti belli oldu.

Romain Saiss transferinde son durum... Faslı stoperden veda sözleri Beşiktaş taraftarları Romain Saiss'i bekliyor... Vida'nın ayrılışından sonra Hırvat stoperden daha iyisini bulan Beşiktaş yönetimi Faslı stoperle kesin anlaşma sağlamaya çok yakın. 6 yıldır Premier League ekibi Wolves'ta forma giyen Saiss, duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Romain Saiss Beşiktaş'ta... Kartal aradığı stoperi Premier League'de buldu Beşiktaş, Wolverhampton'dan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss'le her konuda anlaştı. Bonservisi elinde olan 1.88 boyunda ve 32 yaşındaki Saiss, 27 Haziran'daki kapma yetişecek. Domagoj Vida'yla yolları ayıran Siyah-Beyazlılar aynı kalitede bir stoperi bedavaya buldu.