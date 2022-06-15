Türkiye Gazetesi

El Salvadorlu hakem Jose Arnoldo Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darbedilmişti. Korkunç olay, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki hakem kısa süre sonra hayatını kaybetti.

FEDERASYON KINADI

Federasyondan yapılan açıklamada; "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz. Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz" dedi.

KATİL ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Katil Juan Manuel Cruz Lorenzana, Mao Mao adlı çetenin "homoboy" rütbesine sahip bir üyesi çıktı. Dün tüm istihbarat ve soruşturma birimleri Miramonte bölgesinde hakem José Arnoldo Amaya'nın öldürülmesi olayının arındann onu yakalamak için harekete geçmişti. Katil kıskıvrak yakalandı.