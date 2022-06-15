Türkiye Gazetesi

Macaristan Milli Takımı'nın yükselişi devam ediyor... İtalyan teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki Macarlar, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki 4. maçında İngiltere'ye konuk oldu. Wolverhampton'ın sahası Molineux'ta oynanan maçta İngiltere'yi 0-4 mağlup eden Macaristan, rakibine son 96 yılın en büyük hezimetini yaşattı.

Fenerbahçe stoperi Attila Szalai ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Macaristan'ın gollerini Roland Sallai (16, 70), Nagy (80) ve Gazdag (89) attı. İngiltere'yi evindeki maçta da 1-0 mağlup eden Macarlar 7 puanla grup liderliğini ele geçirdi.

SOUTHGATE TOPUN AĞZINDA

İngiltere Milli Takımı'nın uzun soluklu teknik direktörü Gareth Southgate'in bu sonuçtan sonra kovulması bekleniyor. Yakaladığı yeni jenerasyonla İngilizler'e EURO 2020'de final oynatan Southgate, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta sadece 1 puan toplayabildi ve B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya. İngiltere gruptaki diğer maçlarında İtalya ve Almanya ile berabere kalmıştı.

HARRY KANE ÜZGÜN

İngiltere kaptanı Harry Kane, maçtan sonra taraftara seslendi ve üzüntüsünü şu Twitter paylaşımıyla dile getirdi:

"Kesinlikle çok hayal kırıklığı bir gece ama biraz farklı bir bakış açısı gerekli. Önümüzdeki başka bir büyük turnuva için hazırlıklara devam edeceğiz. Şimdi bir mola verme zamanı ve önümüzdeki maçlar için daha güçlü bir şekilde geri dönün. Bu takıma verdiğiniz tüm destekler için teşekkürler"