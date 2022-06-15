Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Hollandalı santrfor Wout Weghorst, sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla direkt temaslarına devam ediyor. 29 yaşındaki santrfor için Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal'in "Türkiye'ye gitme" diyerek transfere engel olduğu iddia edilmişti. Basına yansıyan bu iddialar Weghorst'a soruldu ve asılsız olduğu ortaya çıktı.

WEGHORST BEDAVAYA GELİYOR

Hürriyet'ten İsmail Er ise bonservisi Burnley’de olan Wout Weghorst’un kız arkadaşı Nikki Van Esch’ten de olumlu yanıt aldığını ve böylelikle transferin önündeki asıl engelin kalktığını yazdı. Beşiktaş, Hollandalı golcüye bir yıl için 2.7 milyon Euro garanti para ödeyecek, kulübüne ise herhangi bir ücret verilmeyecek.

VALERİEN ISMAEL'İN RÜYASI

Burnley kulübü geçen sezon devre arasında Yeni Zelandalı santrforu Chris Wood'u 30 milyon euroya Newcastle satınca bu ismin yerini Wolfsburg'dan 14 milyon euroya aldığı Weghorst'la doldurmuştu. Ancak bu takviye Burnley kulübünü Premier League'de tutmaya yetmedi. İngiltere'de 20 maça çıkan Weghorst 2 gol attı, 3 de asist yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in oyun sistemine çok uyan Hollandalı santrfor imzaya kaldı.

Romain Saiss bugün resmen Beşiktaşlı oluyor... "Faslı Maldini" İstanbul'da Beşiktaş'ın Vida'nın yerine Wolverhampton'dan transfer ettiği Romain Saiss, dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Faslı stoper bugün sağlık kontrollerinden geçip resmen Beşiktaşlı olacak.

Cyle Larin için Olympiacos ile Nottingham Forest yarışıyor... Kanadalı forvet Beşiktaş'ı sildi Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme için 2.5 milyon euro maal isteyen Cyle Larin, bir türlü imza atmadığı Beşiktaş'la tüm bağlarını kopardı. 27 yaşındaki Kanadalı futbolcu ya Yunanistan şampiyonu Olympiacos'a ya da Premier League'e geri dönen Nottingham Forest'a transfer olacak. Larin, Instagram hesabından tüm Beşiktaş formalı fotoğraflarını sildi.

Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinde ciddi pürüz Beşiktaşlı yöneticiler, 6,5 milyon avronun bonuslarla ödenme planı üzerine geri adım attı. 5 milyon avro öneren Torino'yla masaya oturulacak.