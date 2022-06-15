Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 2009 yılından beri yardımcılıklarını yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı. Çakır'la birlikte 2 kez Dünya Kupası'nda yarı final, 2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final, 3 Avrupa Şampiyonası ve birçok ulusal-uluslararası mücadelede yer alan Duran ile Ongun, ortak bir açıklama ile hakemliğe veda etti.

Cüneyt Çakır yeniden sahalarda... UEFA'dan tecrübeli hakeme kritik görev FIFA istemedi, UEFA'nın hala gözdelerinden... UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR DA GİDECEK

İHA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini sonlandıran Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerin federasyonlarından da teklifler var. İkili, bu tekliflere de sıcak bakıyor. Ancak Duran ile Ongun, yıllardır yol arkadaşlığı yaptıkları Cüneyt Çakır ile bu teklifleri değerlendirmek istiyor.

YORUMCULUK DA OLABİLİR

Çakır'ın, TFF ile sözleşmesi devam ettiği için şimdilik bu durum olumsuz görünse de Çakır'ın sözleşmesi bittikten sonra; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü olarak başka bir federasyonun çatısı altında hakemliğe devam etme ihtimali yüksek.

Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un, söz konusu süreç tamamlanana kadar televizyon programlarından gelecek teklifler doğrultusunda yorumculuk yapma ihtimali de bulunuyor.

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası hakem listesine alınmadı FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı.

DÜNYA KUPASINDA YOKLAR

FIFA kokartlı yardımcı hakemlerin bu kararı almasında en büyük etken, zamanın MHK'si tarafından 8 Mart 2022 tarihinde Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu birçok hakemin liste dışı bırakılması. Bu olayın ardından Türkiye'de hakemliği bırakma kararlarını kesinleştiren Duran ve Ongun'un tek üzüntüsü ise son kez Dünya Kupası'na gidememek.