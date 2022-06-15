Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Çekiliş sonucu Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak. Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 6 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)

HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)

The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe

Jorge Jesus, Mario Branco'yu ve ekibini Fenerbahçeli futbolcularla tanıştırdı Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yeni transfer Lincoln Henrique, takımla antrenmana çıktı. Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı. Mehmet Aurelio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

JORGE JESUS SEZONU AÇTI

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı. Her iki oyuncunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

AURELİO DA KATILDI

Yeni transfer Lincoln Henrique, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Genç oyuncular dışında kalan isimler, yoyo testinden geçirildi.

Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı. Mehmet Aurelio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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