Türkiye Gazetesi

AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zeki Çelik ısrarı sürüyor... Geçtiğimiz günlerle milli sağ bek için Lille kulübüne resmi teklifini ileten İtalyan temsilcisi, daha güçlü bir teklifle yeniden kapıyı çaldı. Fabrizio Romano'ya göre; Mourinho bu yaz Mile Svilar ve Nemanja Matic'in ardından 3. transferini gerçekleştirmeye çok yakın.

Zeki Çelik Jose Mourinho'nun AS Roma'sına doğru Milli sağ bek Zeki Çelik, AS Roma'ya... İtalyan basını Jose Mourinho'nun Zeki'yi kadrosunda görmek istediğini Lille kulübüyle bonservis pazarlıkları yapıldığını yazdı. Geçen sezon en büyük sorunu sağ bekte yaşayan Serie A ekibi, gelecek sezon aynı sorunu yaşamamak için Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro...

SAĞ BEK SORUNUNU ÇÖZECEK HAMLE

Serie A ekibinin başına geçen sezon geçen Portekizli fenomen teknik direktör Mourinho, sezon boyunca sağ bek problemi yaşadı. Devre arasında Arsenal'den kiralanan Ainsley Maitland-Niles'ın bonservisini almaktan vazgeçen AS Roma, Zeki Çelik'e yöneldi.

Jose Mourinho'lu Serie A devi geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olmuştu. Lille ile 2020-21 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Zeki Çelik ise geçen sezon 40 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asistle oynadı.

MATİC'İ MOURİNHO KAPTI

Son 5 sezondur Manchester United'da top koşturan Sırp orta saha Nemanja Matic transferi dün açıklanmıştı. Roma'ya 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki yıldız daha önce Chelsea, Portekiz'in Benfica ve Hollanda’nın Vitesse takımlarında da forma giymişti.

Duygusal Jose! AS Roma'da tarih yazan Mourinho hala elit Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenerek kupaya uzandı. İtalyan temsilcisi 61 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı. Jose Mourinho da Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör oldu. 61 yaşındaki Portekizli, Porto ve İnter'le Devler Ligi'ni, Manchester United ve Porto ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Roma'yla yaşadığı Kupa 3 zaferinin ardından tribünlere 5 işareti yapan Mourinho, göz yaşlarına boğuldu.

Hakan Çalhanoğlu Newcastle, Diego Costa Karagümrük... Avrupa'dan transfer dedikoduları.. A Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Premier League'e transfer olabilir... Suudi Arabistan veliaht prensi Salman'ın satın almasıyla dünyanın en zengin kulübüne dönüşen Newcastle United, milli yıldızı kadrosunda görmek istiyor. Geçen yaz Milan'dan İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu bu yaz da Newcastle United'a imza atabilir. 28 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro...