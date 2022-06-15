Türkiye Gazetesi

İngiliz boksör Tyson Fury (33), Nisan 2022’de Dillian Whyte ile yaptığı maçı kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumuş ve maçtan sonra boksu bıraktığını açıklamıştı. Daha önce ne para olursa olsun asla boksa dönmeyeceğini açıklayan Fury, zamanla fikrini değiştirmiş görünüyor.

200 MİLYON STERLİN İSTİYOR

Altı çocuk babası "Çingene Kral" lakaplı Fury, “Dönmemi istiyorsanız bunun bir maliyet olacaktır. Yüzde 100 yeniden ringlerde olacağım ama filmde olduğu gibi, yeter ki ‘Bana parayı gösterin.’ Birileri bana para gösterirse ben de menejerim Frank Warren’ı ararım ve birlikte büyük büyük işler yaparız” dedi.

HER SABAH 6 KM KOŞUYOR

Ünlü boksör “çılgınlar gibi” çalıştığını belirtti ve her sabah en az 6 kilometre koşu, her akşam da ağırlık ve boks olmak üzere günde iki kere antrenman yaptığını söyledi. Boks çevreleri, Fury’nin ringe dönmek için 200 milyon sterlin talep edeceğini ifade ediyor.

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