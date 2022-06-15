Türkiye Gazetesi

Sezonu Beşiktaş formasıyla tamamlayan Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'ya geri dönüyor... Başarılı koç Ufuk Sarıca'nın sözleşmesini 3 yıl uzatan İzmir ekibi, Sarıca'nın isteği doğrultusunda 27 yaşındaki guardla anlaşma sağladı.

Kariyerinde TOFAŞ, Fenerbahçe Beko, Real Betis ve Zaragoza gibi takımlar bulunan milli guard 2015-16 sezonunda da Pınar Karşıyaka forması giymişti. Kosova asıllı gard, geçen sezon ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaunt, 7.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Ufuk Sarıca yuvada kalıyor... Pınar Karşıyaka'dan başarılı koça dev sözleşme İspanya'nın Gran Canaria takımıyla anılan Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka'ya 3 yıllık imza... Tecrübeli koç İzmir ekibinde kalmayı tercih etti.

ANTHONY CLEMMONS BURSA'DA

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı.

Geçen sezon EuroCup'ta final oynayarak üyük başarıya imza atan Bursa ekibi ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, ABD'li oyun kurucu Anthony Clemmons resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz 1.88 boyunda 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Anthony Clemmons ile anlaştı. Kariyerinde Monaco, Igokea, Sassari, Türk Telekom ve San Pablo Burgos takımlarının formasını giyen Clemmons'a başarılı bir sezon diliyoruz.”

Frutti Extra Bursaspor EuroCup finalinde Virtus Bologna'ya mağlup oldu Frutti Extra Bursaspor için peri masalı finalde sona erdi... DAYS EuroCup Finali'nde İtalya'da Virtus Bologna ile karşı karşıya gelen Yeşil-beyazlılar, mücadeleden 80-67 mağlup ayrılarak ikinci oldu.

BASKETBOLDA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Toros Üniversitesi ile Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Çukurovalı sporcular ve kulüp çalışanları, AR-GE, danışmanlık, eğitim-öğretim, akademik etkinlik gibi alanlarda üniversitenin profesyonel kimliğinden yararlanabilecek.

Üniversitenin Bahçelievler Kampüsü'nde düzenlenen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, Genel Sekreter Reşit Akın, Prof. Dr. Köksal Hazır, ÇBK Yönetim Kurulu üyesi ve Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayferi Tuğcu ile ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü yer aldı.

Kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgulayan Rektör Arıöz, "Altyapıya verdiği değer ve sportif anlamda elde ettiği başarılarla bir Mersin markası haline gelen Çukurova Basketbol ile üniversitemiz arasındaki işbirliklerini önemsiyoruz" dedi.

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"Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" Fenerbahçe'den sosyal medyayı sallayan Ergin Ataman paylaşımı ING Basketbol Süper Ligi'nde THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i final serisinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko 4 yıl aradan sonra 10. kez şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler'in Ataşehir'de 2-0 öne geçtikleri serinin 2. maçının ardından Ergin Ataman, "Evimizdeki 2 maçı kazanıp sonra buraya geri geleceğiz ve kupayı Ataşehir'de kaldıracağız" demişti. Evindeki ilk maçı kazanan Efes'in başarılı koçu 2. maçı kaybedince ezeli rakip şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabından yapılan Ataman göndermesi sosyal medyayı salladı.