Türkiye Gazetesi

Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor... TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 1 sezon aradan sonra Süper Lig'e geri dönen başkentin Sarı-Lacivertli kulübü, Portekizli orta saha Pedrinho'yu kadrosuna kattı.

GEÇEN SEZON 14 ASİST YAPTI

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki Ankaragücü, Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon 34 maçın 33'ünde ilk 11'de forma giyen Pedrinho, sezonu 1 gol, 14 asistle tamamladı. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde Benficalı Rafa Silva'dan (15) sonra en fazla gol pası veren isim oldu. Pedrinho, 14 gole katkı yaparak kariyerinin en iyi dönemine imza attı.

Ankaragücü'nde 11 futbolcuyla yollar ayrıldı! Şampiyon yapan takımı gönderdiler... Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra geri dönen Ankaragücü, şampiyon kadrodan 11 isimle yollarını ayırdı. İngiliz yıldız Danny Welbeck ile de görüşmeler sürüyor. 31 yaşındaki forvetin imzası an meselesi...

SEZONUN EN İYİ 11'İNE SEÇİLDİ

İmza törenine başkan Faruk Koca ve Futbol Koordinatö Emre Yıldız katıldı.

Ankaragücü’nde olduğu için çok mutlu ifade eden Pedrinho, "Benim için çok güzel bir deneyim olacağına inanıyorum. Ankaragücü taraftarlarıyla buluşacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan, Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında da başrol oynayan Pedrinho, aynı zamanda Portekiz'de sezonun "En iyi 11'i"ne seçildi.

Adı, Spor Toto Süper Lig'de de birçok kulüple anılan Pedrinho, 2 yıl boyunca Ankaragücü forması terletecek.

ERDİ DİKMEN 3 MİLYON TL KAZANDIRDI

Pedrinho ile birlikte bu yaz 4. transferini yapan Ankaragücü, geçen sezon Altınordu'ya kiraladığı Erdi Dikmen'in 3 milyon TL karşılığında bonservisinin alındığını açıkladı.

"Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Erdi Dikmen, satın alma opsiyonu kullanılarak 3.000.000 TL karşılığında Altınordu Futbol Kulübü tarafından transfer edilmiştir."

Panathinaikos'un 25 yaşındaki sağ açığı Anastasios Chatzigiovanis'i kadrosuna katan Ankaragücü, ardından da Gürcü sol kanat Giorgi Beridze ile Gaziantep FK'nın sağ beki Oğuz Ceylan'ı transfer etmişti

Konyaspor'un rakibi BATE Borisov, Başakşehir'in rakibi Maccabi Netanya UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek İttifak Holding Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov, Medipol Başakşehir ise İsrail'in Maccabi Netanya takımıyla karşılaşacak.

Andrea Pirlo'ya Fatih Terim için biyografi kitabında kullandığı "taktik bilmezdi" sözleri soruldu VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile dün resmi sözleşme imzaladı. Futbolun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından olan Pirlo, Milan'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim için biyografi kitabında "Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı... " ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra Pirlo'ya o satırlar soruldu...