Türkiye Gazetesi

Hikmet Karaman ile yollanırını ayıran Kayserispor'da yeni sezon öncesi teknik adam arayışlarına devam ederken, Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı. ​Sarı-kırmızılı kulüp daha önce Ömer Erdoğan ile prensipte anlaşmaya varıldığını ancak daha sonra anlaşmanın tamamlanmadığı duyurmuştu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama ise şöyle;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varmıştır. Büyük Kayserispor camiasına hayırlı olsun."

Kayserispor'da Ömer Erdoğan dönemi erken bitti Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile resmi sözleşme yapılmadan yollar ayrıldı. Erdoğam, transfer yasağından dolayı sözleşmeyi sonlandırdığını açıkladı.

Kayserispor Hikmet Karaman ile devam etmeme kararı aldı... Kayseri'de Ömer Erdoğan sesleri! Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona erdi. Kayseri ekibi Karaman ile yeni dönemde yola devam etmeme kararı aldı.