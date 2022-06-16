Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ın yıllardır savunmadığı yaşadığı problemler neredeyse bir oyuncunun transferiyle çözülecek gibi. Pepe, Adriano ve Medel'in forma giydiği 2018-19 sezonundan sonra sürekli savunma problemi yaşayan Beşiktaş, birçok özelliğiyle sıradan bir stoperden fazlası olarak gözüken Romain Saiss'i kadrosuna katarak sıkıntılarından kurtulmak adına büyük bir adım attı. Vida'nın ayrılığından sonra transfer edilen Faslı oyuncu öncelikle stoperin hem sağında hem de solunda görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.

KUŞ UÇURTMUYOR

Bir defans oyuncusuna göre ayaklarını çok iyi kullanan 32 yaşındaki stoper, bu yeteneği sayesinde ön liberoda da başarıyla görev yapabiliyor. Saiss'in öne çıkan bir başka özelliği de soğukkanlılığı. Pozisyon bilgisi çok yüksek olan Faslı oyuncu, panik yapmamasıyla da güven veriyor. Hem 1,89'luk boyu hem de zamanlamadaki yüksek becerisiyle hava toplarında 10 üzerinden 10 puan alacak kadar başarılı. Saiss'in tek negatif yönü ise çok hızlı olmaması. Faslı oyuncu bu açığını tecrübesiyle kapatmaya çalışıyor.

MADDİ OLARAK DA RAHATLATTI: YILLIK 1,5 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig'de Wolwerhampton formasıyla dört sezon başarıyla forma giyen Saiss ile 2+1 yıllık anlaşma yapıldı. Yıllık 3,5 milyon avro kazanan Domagoj Vida'nın yerine gelen Saiss'e 1,5 milyon avro ödenecek. Öte yanda Faslı oyuncunun dün yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir sakatlığa rastlanmadı.

Kara Kartal’ın yeni transferi geçen sezon Wolverhampton’da 32 maçta süre almış ve 3 golle sezonu tamamlamıştı.

FRANKFURT'A BAK SEN! WEGHORTS'U DA İSTİYORLAR

Rıdvan Yılmaz'la anlaşan Frankfurt şimdi de Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Wout Weghorst'a talip oldu. Siyah beyazlılarla imza aşamasına gelen Hollandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasından dolayı Alman ekibine daha sıcak bakıyor. Beşiktaşlı idareciler ise Frankfurt'un bu hamlesini, Rıdvan Yılmaz için sunulan 3,7 milyon avro + bonuslar şeklindeki teklifin kabul edilmesi amacıyla stratejik bir adım olarak görüyor.

KARTAL'IN HAZIRLIK PROGRAMI AÇIKLANDI

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İlk kampını Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde yapacak siyah-beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek. Kartal burada 23 Temmuz'da Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, 26 Temmuz'da da Deportivo Alaves ile hazırlık maçı yapacak.

Wout Weghorst transferinde son durum... Beşiktaş'ın yeni golcüsü imzaya kaldı Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst'un işi imzaya kaldı. 29 yaşındaki Hollandalı santrfor için Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal'in "Türkiye'ye gitme" diyerek transfere engel olduğu iddia edilmişti. Ancak o engelin 70 yaşındaki Van Gaal değil, Weghorst’un kız arkadaşı Nikki Van Esch olduğu ortaya çıktı.