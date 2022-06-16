Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

İkinci defa Galatasaray başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek’in çok önemli projeleri var. Sarı kırmızılıları maddi dar boğazdan çıkarmak için kolları sıvayan Özbek, Riva-Florya, Colombus gibi önemli icraatlarını hayata geçirmek isterken sahada ise yarışan ve başarıyı sürekli hâle getiren bir takım hedefliyor. Geleceği genç isimlerde gören Aslan’ın bir numarası bu hafta Domenec Torrent ile bir araya gelip ayrılık için pazarlık masasına oturacak. Sonrasında da teknik adam adayları arasından seçim yapılacak.

GENÇLERE YATIRIM

Özbek yeni hocasını seçerken ince eleyip sık dokuyacak, belirlediği kriterlere göre eleme yapacak. Özbek’in önceliği Burak Elmas dönemi yapılan 25 milyon avroluk yatırımı (transferler) yeni takviyelerle harmanlayıp iyi değerlendirmek ve sonunda şampiyonluğa ulaşmak. Bu yüzden hoca adaylarında bakacağı en önemli faktör gençlere önem vermesi olacak. Ayrıca altyapıya değer vermesi ve oyun felsefesinin olması da diğer kriterleri. Adaylar arasında ise buna uygun Okan Buruk, Marcao Rose ve De Zerbi var.

Galatasaray'ın eski yıldızıydı... Fenerbahçe Bruma'yı duyurdu Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın kiralık transferi için PSV Eindhoven'la anlaştığını duyurdu.