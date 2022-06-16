Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'dan Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Özellikle Fenerbahçe'nin de istediği milli sol bek Eren Elmalı transferi büyük ses getirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kasımpaşa'nın profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Jens Stryger Larsen bugün imzaya geliyor... Trabzonspor'da imzalar peş peşe Transferde geç kalmakla eleştirilen Trabzonspor, ilk imzayı Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'e attırdı. 31 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'da olacak. Bordo-Mavililer tecrübeli futbolcuyla son pürüzleri de hallettikten sonra iş resmiyete dökülecek. Trabzonspor'un bir diğer flaş hamlesi ise Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Denswil... Şampiyon 4 transferi de KAP'a bildirdi.

4 TRANSFER BİRDEN AÇIKLANDI

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Danimarka Milli Takım oyuncusu Jens Stryger Larsen ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Danimarkalı sağ bek oyuncusu, geçen sezon İtalya temsilcisinde 11 maçta 687 dakika süre almıştı.

Böylelikle bordo-mavili ekip, Jens Stryger Larsen, Stefona Denswil, Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat olmak üzere 4 oyuncu ile görüşmelere başlandığını art arda duyurmuş oldu.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ RESMEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yarın başlayacak yaz transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.

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