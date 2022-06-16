Türkiye Gazetesi

Kayserispor'da teknik direktör krizi dün gece Çağdaş Atan'ın açıklanmasıyla sona ermişti. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni hocası bugün Twitter hesabından yaptığımda paylaşımda "Hayalimiz, bütçelerden büyük" dedi.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırmıştı, yerine geçecek isim konusunda tartışmalar bitmemişti ki Sarı-kırmızılı kulüp, az önce Çağdaş Atan ile anlaştıklarını duyurdu.

HAFTA SONU İMZA TÖRENİ VAR

Kayserispor ile söz kesen ve hafta sonu Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak olan Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı takımı başarıya taşımak için çok çalışacağını söyledi.

Kayserispor camiasına seslenen başarılı çalıştırıcı şunları söyledi:

"Beş yıl sonra yeniden Kayseri’ye, Büyük Kayserispor camiasına, bu kez teknik direktör olarak dönmenin gururunu yaşıyorum. Başkan Berna Gözbaşı’nın vizyonu doğrultusunda, mevcut kadromuz üzerine artı değer katmak ilk hedefimiz. Farkımızı oyunumuzla yapacağız. Hedefimiz, oynayacağı futbolla Kayserispor’u ligde benzersiz bir takım haline getirmek, tarafsız futbolseverlerin dahi kalbini kazanmak. Söz veriyorum ki çok çalışacağız ve Kayseri şehrini sahada hak ettiği gibi temsil edeceğiz. Hayalimiz, bütçelerden büyük."

ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR?

29 Şubat 1980 İzmir doğumlu olan Atan, futbolculuk kariyerinde Marmarisspor, Altay, Denizlispor, Beşiktaş, Trabzonspor, Cottbus, Basel, Mersin İdman Yurdu, Akhisar Belediyespor, Gaziantep Büyükşehir ve Manisaspor formaları giydi.

401 maça çıktı ve 19 gol atarken, 119 kez sarı kart, 8 kez de kırmızı kart gördü. 2 kez de A Milli Takım forması giydi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde görev aldı. Antrenör olarak çalıştı. Sergen Yalçın'ın Kayserispor'un teknik direktörlüğü döneminde de görev yapmıştı. Teknik direktör olarak Alanyaspor'da çalıştı.

2020-2021 sezonunda Alanyaspor ile 40 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

45 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. 2021-2022 sezonunda Alanyaspor ile çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi almış sonrasında görevi bırakmıştı.

KAYSERİSPOR TARAFTARI MAÇA GELMİYOR

Süper Lig 2021 - 2022 futbol sezonunda 38 haftalık lig maratonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor, 19 iç saha maçına çıktı. Rakipleri ile Kadir Has'ta oynadığı 19 maçta 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 87 bin 504 taraftara oynadı.

Geride kalan sezonun ilk iç saha maçında Adana Demirspor ile karşılaşan ve bu maçta 1.848 biletli taraftara oynayan Kayserispor, son iç saha maçında da Yeni Malatyaspor karşılaştı. Bu maçta da 3 bin 341 biletli seyirci vardı.

Kayserispor, iç saha maçlarında en çok taraftarı Fenerbahçe ile oynadığı maçta topladı. Bu maçta 13 bin 139 taraftar Kadir Has stadında yerini aldı.

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