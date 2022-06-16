Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tam destek... Ankara'daki genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Çebi, "Bu federasyon bizim federasyonumuz" dedi.

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu, Federasyon tarihinde bir ilkle beraber geldi TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklanmıştı. Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Hamit Altıntop da Büyükekşi'nin listesinde... İşte yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve TFF tarihindeki ilk...

“Ortak fikirde olunan bir seçim yok. Tek bir aday var, sonucu belli. Seçimden önce birçok şey konuşuldu. Bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna destek vermek zorundayız. Bu federasyon bizim federasyonumuz. Dolayısıyla önlerinde ağır işler var. Yabancı konusu var, yayıncı kuruluş ile ilgili ekonomik tablolar var. Tüm bunları alt alta topladığımızda artı olarak Türk futbolunun marka değeri, transfer limitleri var. Bunların toplamında Türk futbolunun menfaatleri gözetilerek ortak bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Türkiye’nin birlik ve beraberlik olması gerekiyor."

"YABANCI SINIRI KALDIRILMALI"

Yabancı oyuncu sınırlandırmasının Türk futbol kulüplerine ekonomik sorun oluşturduğunu dile getiren Çebi, şunları söyledi:

“Türk futboluna katkı verebilmek adına Türk futbolcuların sahada yer alabildikleri sürenin uzaması A Milli Takım adına menfaat ifade etmiş olabilir. Ben de bu düşüncedeydim. Ancak son zamanlarda yaşadığımız bazı gerçekleri kamuoyu ile paylaşmamızda fayda var. 20 Türk futbolcu varsa sadece topu topuna 2 tanesine ihtiyaç var. Diğer 18 tanesine ihtiyaç yok. 2 futbolcunun da fiyatı 1 lirayken olmuş 11 lira. Bu da hoş bir durum değil."

"A Milli Futbol Takımı’nın her ne kadar yerli futbolcuya ihtiyacı varsa da öbür taraftan da kulüplerin ekonomik sorunları var. Bu kadar sıkıntı içerisinde bir Türk futbolcu almak zorunda hisseden kulübün milyonlarca TL verebilecek gücü yok. Bundan sonra yerli futbolcu oynatana teşvik, yabancı futbolcu oynatana maddi olarak ceza şeklinde koyulmalı. Sınırlama kaldırılmalı."

Mehmet Büyükekşi: 140 ülkeye dizi film ihracat yapıyoruz. Niye maçlarımızı da diğer ülkelere izletmeyelim? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var” dedi. Büyükekşi Türk futbolunu dünya çapında büyütme sözü verdi.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Beşiktaş’ın yeni sezon için transfer hazırlıklarının devam ettiğini belirten Çebi, “Bir stoperimiz geldi. Çok kaliteli bir oyuncu. Takım kaptanlığı kişiliği var, aile babası kişiliği var. Hepsinin bir arada bulunduğu bir kişi transfer etmekten çok mutluyum. Doğru bir iş yaptık. Beşiktaş taraftarının da kendisini çok seveceğini biliyorum. Onun dışında bir forvet beklentimiz var. Hollanda Milli Takımı forveti bir futbolcuya ilgimiz var. Kendisini transfer etmek istiyoruz. Kendisiyle dün yaptığımız görüşmede, iki gün daha bizden müsaade istedi. Tahmin ediyorum ki onun da talipleri çok fazla. Şartlara bakıyor” dedi.

Çebi, sabah Josef de Souza’nın Türk vatandaşı olmak istediği ile ilgili bir haber okuduğunu ve Souza’nın iyi ve vicdanlı bir kişiliği olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 85 milyon vatandaşı var. Biri de o olsun isterim” diye konuştu.

Wout Weghorst petrol milyoneri ailenin isyankar çocuğu... Beşiktaş'ın gözdesinin bilinmeyen yönü Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi olan Wout Weghorst, meslektaşlarının aksine zengin bir aileden geliyor. Hollandalı golcünün ailesi petrol milyoneri... Weghorst ailesinin sadece Hollanda'da 130 benzinliği var. Ailesine isyan eden ve parayı umursamayan Weghorst, istese Oxford'a gidebilirdi ama futbol aşkı engel tanımadı. İşte Wout Weghorst'un bilinmeyen yönleri

ÇEBİ'DEN WEGHORST AÇIKLAMASI

A Spor'a konuşan Çebi, Hollandalı golcünün transfer süreciyle ilgili, "Evine dün akşam geldi. Biliyorsunuz Dünya Kupası nedeniyle milli takımındaydı. Kendisi ailesiyle yapmış olduğu görüşmeleri yürütebilmek için bizden birkaç gün daha süre istedi. Biz de hay hay dedik." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferinde ciddi pürüz Beşiktaşlı yöneticiler, 6,5 milyon avronun bonuslarla ödenme planı üzerine geri adım attı. 5 milyon avro öneren Torino'yla masaya oturulacak.

Rıdvan Yılmaz 6.5 milyon euro kazandırarak gitti... Milli sol bek kaç para kazanacak? UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ın milli yıldızlarından Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı... Alman ekibinin tarihindeki en pahalı sol bek olan Rıdvan'ın alacağı rakam ortaya çıktı.

ÇEBİ'DEN RIDVAN YILMAZ AÇIKLAMASI

Çebi, Rıdvan Yılmaz’ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankurt’a transferinin bitme noktasında olduğunu söyledi. NTV'ye konuşan Çebi şunları söyledi:

"Ödeme konusunda aşamadığımız yerler var. Bunları toparlamaya çalışıyoruz. Rıdvan altyapıdan gelen bir futbolcumuz. Bir sol bekin bu kadar para ettiği başka bir zaman olmamıştır. 6,5 milyon Euro'yu bu çocuk bir şekilde kasamıza getiriyor. 4 artı 2,5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay. Bonuslar yüzde 99 bize gelecek. En önemlisi benim futbolcum, kardeşim, Rıdvanım gitmek istiyor. Benim bu çocukla sözleşmem 10 yıl daha olsa 'başkanım ben gitmek istiyorum' dese mutsuz bir futbolcuyu sahada top oynatamazsınız. Taraftar bize güvensin. Biz yanlış hiçbir şey yapmıyoruz."

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