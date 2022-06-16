Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonunda mücadele edecek takımlar kesinleşti. Euroleague yönetimi Partizan ve Valencia'ya wild card vererek önümüzdeki sezon lige dahil etti.

OBRADOVİC FENER'E RAKİP OLACAK

Fenerbahçe Beko'nun efsane koçu Zeljko Obradovic, Sarı-Lacivertliler'e rakip olacak. Partizan'ın wild card almasıyla 9 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Sırp koç 2 sezonluk aranın ardından EuroLeague'e geri dönüyor.

Organizasyondan yapılan açıklamada önümüzdeki sezon Rusya takımları lige dahil edilmeyeceği bildirildi.

Turkish Airlines EuroLeague'e katılacak takım listesi şöyle;

• ALBA Berlin

• Anadolu Efes Istanbul

• AS Monaco

• AX Armani Exchange Milan

• Baskonia Vitoria Gasteiz

• Kızılyıldız

• FC Barcelona

• FC Bayern Münih

• Fenerbahce Beko

• LDLC Asvel Villeurbanne

• Maccabi Playtika Tel Aviv

• Olympiacos Piraeus

• Panathinaikos OPAP Athens

• Partizan NIS Belgrade

• Real Madrid

• Valencia Basket

• Virtus Segafredo Bologna

• Zalgiris Kaunas

Frutti Extra Bursaspor seneye Euroleague'de mücadele edecek ULEB EuroCup'ta adını finale yazdırarak tarihi başarı elde eden Frutti Extra Bursaspor, bu "hikayeyi" kupayla taçlandırmak istiyor. Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, finale kalarak çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Yeşil-Beyazlılar seneye Euroleague'de mücadele edecek.

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR EUROCUP'TA

Öte yandan 7DAYS EuroCup'ta mücadele edecek takımlar da belli oldu. Türk Telekom ve turnuvanın son finalisti Bursaspor, ülkemizi bu sezon iki numaralı kupada temsil edecek. EuroCup'ta final oynayan ve Virtus Bologna'ya kaybeden Bursaspor'un Euroleague'e katılacağı açıklanmıştı ancak iptal edildi.

7DAYS EuroCup'a katılacak takımların listesi ise şöyle:

• Buducnost Voli Podgorica

• Cedevita Olimpija Ljubljana

• Dolomiti Energia Trento

• Frutti Extra Bursaspor

• Gran Canaria

• Hamburg Towers

• Hapoel Tel Aviv

• JL Bourg en Bresse

• Joventut Badalona

• Lietkabelis Panevezys

• London Lions

• Pallacanestro Brescia

• Paris Basketball

• Prometey

• Promitheas Patras

• Ratiopharm Ulm

• Slask Wroclaw

• Turk Telekom Ankara

• U-BT Cluj-Napoca

• Umana Reyer Venice

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