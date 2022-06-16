Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme bilmecesi çözüldü... Bordo-Mavililer'in Nijeryalı yıldızı Instagram hesabından taraftara veda etti, giderken yönetimi suçlayıcı ifadeler kullandı.

Trabzonspor Stefano Denswil'in tapusunu aldı... Hollandalı stoperin maliyeti açıklandı Trabzonspor geçen yaz Bologna'dan kiraladığı Hollandalı stoper Stefano Denswil'in bonservisi aldı. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Denswil'in maliyeti de KAP'A bildirildi.

YÖNETİM DEĞERSİZLEŞTİRİYOR

"Sevgili Trabzonspor taraftarları; sanki ayrılmak isteyen benmişim gibi beni sizinle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca benim piyasa değerimi düşürmeye çalışıyorlar.

Buradaki 4 yılımı çok severek ve mutlulukla geçirdiğimi, buradan bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa ile ayrıldığımı bilin. Beraber tarih yazdık.

Her şey için teşekkürler. Asla unutmayacağım.

Şunu bilin ki Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım.

Allah büyüktür"

Jens Stryger Larsen bugün imzaya geliyor... Trabzonspor'da imzalar peş peşe Transferde geç kalmakla eleştirilen Trabzonspor, ilk imzayı Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'e attırdı. 31 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'da olacak. Bordo-Mavililer tecrübeli futbolcuyla son pürüzleri de hallettikten sonra iş resmiyete dökülecek. Trabzonspor'un bir diğer flaş hamlesi ise Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Denswil... Şampiyon 4 transferi de KAP'a bildirdi.

HULL CİTY İLE GÖRÜŞÜYOR

33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor ile toplamda 145 resmi maça çıkan Nwakaeme, 47 gol atıp 40 da asist yaptı. Geçen sezon ise Süper Lig'de 13 gol, 10 asistle şampiyonluğu getiren isimlerden biri oldu.

Yönetiminde 3.5 milyon euro ve 3 yıllık kontrat istediği iddia edilen Nwakaeme, kendisine önerilen rakamı beğenmedi. İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Nijeryalı forvet en ciddi görüşmeyi ise eski hocası Şota'nın çalıştırdığı Hull City ile yapıyor.

Nwakaeme'nin neden imza atmadığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Hull City için devrede... Trabzonspor'a bir türlü imza atmayan Anthony Nwakaeme'nin Bordo-Mavili yönetimi neden beklettiği ortaya çıktı. Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme isteyen Nijeryalı yıldızın talepleri fazla bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 33 yaşındaki forvet için devreye girdi. Hull City Premier League'e çıkarsa kasasına 280 milyon pound girecek! İngiliz ekibinin patronu Acun, Nwakaeme'ye "Bize gel, Premier Leauge'e çıkalım. O zaman istediğin parayı fazlasıyla alırsın" teklifiyle geldi.

Son dakika Trabzonspor haberi... Nwakaeme zaman kazanmak için telefonlara bile çıkmıyor Son dakika Trabzonspor haberi... Trabzonspor'daki geleceği belirsiz olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili kulübün teklifine hala bir yanıt vermedi. Nijeryalı oyuncunun bu tutumu gelecek teklifler için zaman kazandığı şeklinde yorumlandı.

Nwakaeme ile ipler kopuyor! Trabzonspor ile Nijeryalı yıldız arasındaki görüşmeler tıkandı Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro isteyen sonra da "mesele para değil" diyen Anthony Nwakaeme'ye yol göründü... Trabzonspor yönetimi Nijeryalı'ya taviz vermiyor!

Nwakaeme Trabzonspor'dan servet istiyor... Neden imzalamadığı şimdi anlaşıldı! "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti.

Anthony Nwakaeme: Parayı sorun edecek en son insanım Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" dedi.