Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, KAP: "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır."

2022-23: 1.25M€ + 900 bin €

2023-24: 1.25M€ + 950 bin €

2024-25: 1.25M€ + 950 bin €

2025-26: 1.25M€ + 400 bin €

Jens Stryger Larsen bugün imzaya geliyor... Trabzonspor'da imzalar peş peşe Transferde geç kalmakla eleştirilen Trabzonspor, ilk imzayı Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'e attırdı. 31 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'da olacak. Bordo-Mavililer tecrübeli futbolcuyla son pürüzleri de hallettikten sonra iş resmiyete dökülecek. Trabzonspor'un bir diğer flaş hamlesi ise Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Denswil... Şampiyon 4 transferi de KAP'a bildirdi.

Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti, Hull City ile görüşüyor Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Taraftara seslenen Nijeryalı yıldız "sanki ayrılmak isteyen benmişim gibi beni sizinle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.