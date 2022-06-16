Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2. transferini Bruma'yla yaptı. Dün Lincoln'ü açıklayan Sarı-Lacivertliler bugün de Bruma'yı açıkladı:

"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"

Bruno Henrique Fenerbahçe'ye imza atamadan sakatlandı! Transfer öncesi şok gelişme Fenerbahçe'yle her konuda anlaşan ve Flamengo'yla son maçına çıkan Bruno Henrique'nin bacağından büyük bir sakatlık yaşadı! Transfere ramak kala yaşanan bu sakatlıkla Jorge Jesus ve ekibi şoke oldu. Sarı-Lacivertliler Brezilya'dan gelecek kapsamlı sağlık raporuna göre alternatifleri devreye sokacak. Görüntüler önce "kırık" şeklinde yorumlandı ancak yan çapraz bağ sakatlığı ve aşırı esneme durumu da transferi etkileyebilir.

"JESUS'LA ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM"

İmza sonrası FB TV'ye konuşan Bruma şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Şu an çalışmalara başlamaya hazırım. Umarım ki ligi kazanırız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz. Daha önce Türkiye'de oynamıştım. Bu ligi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum, çok büyük bir kulüp. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak için oynayacağız."

"Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı olmak istiyoruz. Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar."

"Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız."İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

SELAHATTİN BAKİ: DAHA OLGUN BİR DÖNEMİNDE

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise şunları söyledi:

"Çok kaliteli bir kadromuz var. Şu an kadroda olmayan tipte bir oyuncuydu. Teknik direktörümüzle böyle bir karar aldık. Beklentimiz büyük. Gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında neler yapabildiğini gördük."

Şimdi daha olgun bir döneminde. Kariyerinde patlama yapmak istediği, istikrarlı bir dönemde kendisini aldık. Artık Çubuklu için savaşacak, Fenerbahçe için savaşacak. Hocamız bu transferi çok istedi"

Lincoln Henrique Oliveira dos Santos Fenerbahçe'de! Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Bruma, Ünay Aysal döneminde Galatasaray'a "proje transferi" olarak gelmişti. Sarı-Kırmızılılar 2013 yazında Bruma için Sporting'e 13 milyon euro ödemişti..

Portekizli futbolcu Sarı-Kırmızılı takımda beklentileri karşılayamasa 2017 yazında 15 milyon euroya Leipzig'e satılmıştı.