Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, bugün başkanlığa seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin tebrik etti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, TFF yönetiminin her kulübe eşit mesafede olmasına vurgu yapıldı.

"ADALETSİZLİĞİN TÜRK FUTBOLUNDA SON BULMASINI TALEP EDİYORUZ"

İmtiyazsız bir futbol ortamı oluşturulması talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu bugün itibarıyla netleşmiştir. Yeni başkan Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun öncülüğünde; son birkaç yıldır yaşanan, geçen sene zirveye çıkan adaletsizliğin Türk futbolunda son bulmasını, TFF çatısı altında görev alan tüm kişilerin, istisnasız şekilde ve ciddi bir sorumlulukla her kulübe eşit mesafede durmasını, sahada mücadele eden tüm takımlara, futbolun kuralları ve hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar esas alınarak yüzde yüz tarafsızlıkla yaklaşmasını, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız, tarafsız bir futbol ortamının tesis edilmesini talep ediyor; göreve yeni başlayan TFF başkanı ve yönetim kurulunun Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz."

TFF Başkanı seçildi gözler yabancı kuralına çevrildi... Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken örnek TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul’da başkan seçilen Mehmet Büyükekşi hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu saatten itibaren her birimiz mevcut başkana ve yönetim kuruluna destek vermek zorundayız. Bu federasyon bizim federasyonumuz” dedi. Çebi, yabancı kuralıyla ilgili de konuştu...

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu, Federasyon tarihinde bir ilkle beraber geldi TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak başkanlık seçimine gireceği açıklanmıştı. Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi. Hamit Altıntop da Büyükekşi'nin listesinde... İşte yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve TFF tarihindeki ilk...