Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kaptanı Muslera'nın kız çocuğu dünyaya geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten Muslera'nın baba olmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muslera ve eşi Patricia'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Muslera ve eşini tebrik eder, yeni doğan kızları Dominique'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

DOĞUM GÜNÜNDE BABA OLDU

Fernando Muslera, 36'ncı yaş gününde üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşadı. Doğum sonrası eşi ve oğlu Dominique ile çekilmiş karesini paylaşan Muslera, "Doğum günümde çok güzel bir haber aldım. Ailemi çok seviyorum. Güzel dilekleriniz için sizlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Kailash ve Tiziana adında iki çocuğu olan çift, Ocak 2016'da Urugay'da dünyaevine girmişti.

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

Fernando Muslera 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Uruguay Montevideo Wanderers takımının altyapısında kalecilik yaptı. Daha sonra aynı takımda profesyonel olarak kariyerine devam etti. Kısa süre içinde yıldızı parlayan sporcuya İtalyan takımı olan Lazio'dan teklif geldi. Spor kulübüyle 3 milyon euro'ya anlaşarak takıma transfer oldu. Fakat Muslera ilk sezon oynanan maçlarda çok az yer alabildi. Fakat 2. sezon maçlarda büyük başarılar elde ederek takımını İtalya Kupası zaferine taşıdı.Oynanan farklı maçlarda kendini gösteren Muslera pek çok ödüle layık görüldü. 2010 yılı IFFHS tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. Fernando Muslera 2011-2012 sezonu öncesi 6.750.000 euro'luk bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan ve onlarca kupa kazanan Muslera'nın sözleşmesi 2024'de sona erecek.

Muslera'nın en özel anısı: Kadıköy'ü unutamam Galatasaray'daki en unutulmaz anının Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon oldukları an olduğunu belirten Muslera, "Kadıköy’de biz kutlama yaparken ışıkları kapattılar. Ama bu bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyansa dönüştü" dedi.

Galatasaray'ı Muslera kurtardı Zaman zaman temposu yükselen maçta iki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Baykuş'un net gol pozisyonlarında devleşen Muslera mağlubiyeti önledi.

Galatasaray Muslera ile mutlu günlerini hatırladı Sarı kırmızılılar, Karagümrük'ü devirirken kaptan dümendeydi. Kritik anlarda kritik kurtarışlara imza attı ve ayakta alkışlandı.