Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yeni hoca arayışlarının artık sonuna gelindi. Domenec Torrent ile yollarını ayıracak olan sarı kırmızıların yeni sezondaki teknik adamı hafta başında belli olacak. Başkan Dursun Özbek yaptığı çalışma sonrası aday sayısını ikiye indirdi; Marco Rose ve Okan Buruk. Bir önceki dönemde aday olup, şimdi Dursun Özbek’in yardımcılığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Buruk ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Okan Buruk ile bu sebeple yeniden temas kurmayan Özbek, Rose ile bir süredir görüşüyor.

MALİYETİ 5 MİLYON

En son Dortmund’u çalıştıran teknik adam, gençlerle çalışma, ofansif futbol tercihi gibi birçok özelliğiyle yönetimin kriterlerini sağlıyor. Ancak 45 yaşındaki çalıştırıcı ekibiyle gelmek istiyor ve toplam maliyetleri yıllık 5 milyon avronun üstünde. Özbek, tecrübeli teknik adama kulübün içinde bulunduğu mali sıkıntıyı belirtip, ücretinde özveride bulunmasını istedi. Hafta sonu tekrar bir araya gelecek olan ikili eğer anlaşma zemini bulamazsa, sarı kırmızılıların yeni hocası Okan Buruk olacak.

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