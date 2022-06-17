Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 yıldır başantrenörlük görevinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı Ufuk Sarıca ile yola devam dedi.

Yeşil-kırmızılı kulüp, KSK Fan Zone’da düzenlenen törenle Sarıca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza törenine Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, Şube Yöneticisi İlker Ergüllü, Genel Menajer Selim Çınar, yöneticiler ve Karşıyakalı taraftarlar katıldı.

Ufuk Sarıca yuvada kalıyor... Pınar Karşıyaka'dan başarılı koça dev sözleşme İspanya'nın Gran Canaria takımıyla anılan Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka'ya 3 yıllık imza... Tecrübeli koç İzmir ekibinde kalmayı tercih etti.

İSTİKRAR, GÜVEN, BAŞARI

İmza töreninde konuşan Büyükkarcı, istikrardan yana olduklarını belirterek, 4 senelik başkanlık süresinin 3 senesini Ufuk Sarıca ile geçirdiklerine vurgu yaptı.

Sarıca ile beraber tarihi başarılar elde ettiklerine dikkat çeken Başkan Büyükkarcı, "Hep üzerinde durduğumuz hedeflerimiz, istikrar, güven, sürdürülebilirlik ve başarı. Bunların 3 tanesini yapınca sonuncusu kolay oluyor. Bunu Ufuk hocamızla daha önce defalarca yaptık. Taraftarın gönlünde taht kurmuş hocamız var. Taraftarımızla var olan bir kulübüz, tüm çalışmalarımız taraftarımızın başını dik tutmak için. Yönetici arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik durumda yaptıkları çok büyük bir iş" dedi.

"İLK GÜNKÜ HEYECANI YAŞIYORUM"

Büyükkarcı'nın ardından konuşan Ufuk Sarıca ise Karşıyaka'da olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Karşıyaka benim için hep özel bir yer oldu. Her yönettiğim maçta gururlandım. Şimdi yeni bir planlamayla yeni hayallerin peşinden koşacağımız için sabırsızlanıyorum. Yönetimimize, camiamıza, taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarın bana gösterdiği sevgi ve güvene minnettarım. Burada 7 seneyi doldurdum ama ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Yeni koşulacak kulvarlar, yeni hedefler ve hayallere koşmak için sabırsızlanıyorum. Vazgeçmek karakterimizde yok" diye konuştu.

Kenan Sipahi'nin yeni takımı belli oldu Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka'ya Kenan Sipahi'yi aldırdı... 27 yaşındaki milli guard 2015-16 sezonunda formasını giydiği İzmir ekibine geri dönüyor.

UFUK SARICA KİMDİR?

Sporculuk kariyerinde 2001-2002 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyen Ufuk Sarıca, antrenörlük kariyerinde de 2012-2016 yılları arasında Pınar Karşıyaka’yı çalıştırmıştı.

Söz konusu sürede Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Lig Kupası kazanmayı başaran Sarıca, EuroChallange turnuvasında da takımını final oynatma başarısı göstermişti. Daha sonra 2 sezonluk Beşiktaş macerasının ardından 2019-2020 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka’ya dönen 50 yaşındaki koç, geçtiğimiz yıl Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynamıştı.

NBA'de şampiyon Golden State Warriors NBA'de final play-off'larında Boston Celtics'i 4-2 mağlup eden Golden State Warriors şampiyon oldu.