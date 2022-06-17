Türkiye Gazetesi

Nihat Özdemir'in istifasının ardından 74 gün geçici başkanlık görevi yürüten Fenerbahçeli Servet Yardımcı, bir veda konuşmasıyla TFF'yle yollarını ayırmıştı.

SERVET YARDIMCI NEDEN KAYBETTİ?

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, bugünkü köşesinde Yardımcı'yla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Ünal'ın sert eleştirileri şöyle:

"Kendisiyle yanlış hatırlamıyorsam Sapanca’da bir kahve içtim. Bir iki defa da çok kısa telefon görüşmesi...

Tanışıklığımızın hepsi bu kadar.

Çok isterdim baş başa oturup konuşmayı. İcraatlarını son altı aydır, çok eleştirdim. Ondan öncesi için hiçbir eleştirim olmamıştır.

Şenes Erzik’ten bu yana onlarca TFF başkan ve yöneticisi tanıdım. Hiçbir TFF yöneticisini, bu kadar ağır tenkit etmemişimdir.

1) Servet Yardımcı, kendisini ifade edememektedir.

2) Hakem tayinlerine ve klasmanlarına hep karışmıştır.

3) Belli kulüplere ve belli başkanlara teslim olmuştur.

4) Mart ayında piyasaya sürülen“Bilmediğiniz şeyler var” efsanesine kendisi bile inanmıştır.

5) Toplam üç dört kişiye inanması, ona bu koltuğu kaybettirmiştir.

6) Aday dahi olamaması, makamını kaybetmesi UEFA’da da kendisi için ciddi bir itibar kaybı olmuştur.

Servet Bey, dilerim; bir gün otururuz ben de size ama gerçekten “bilmediğiniz şeyleri” anlatırım. Kılavuzlarınızı yanlış seçtiniz.."

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SERVET YARDIMCI'NIN VEDA KONUŞMASI

Servet Yardımcı, "Yeni dönemde, UEFA'daki görevlerime, eskiden olduğu gibi en iyi şekilde devam edeceğim. Türk futboluna UEFA ve FIFA'da destek vermeyi bütün gayretimle sürdüreceğim." dedi.

UEFA ve FIFA ile ilişkileri geliştirerek çok önemli organizasyonları Türkiye'ye getirmeyi başardıklarını ifade eden Yardımcı, şöyle devam etti:

"2019 yılında İstanbul'da yapılan UEFA Süper Kupası'nın ardından 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin Cumhuriyet'imizin 100. yılında İstanbul'a alınmasının gururunu yaşıyoruz. Yıllardır Monako'da yapılan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri ilk defa geçen yıl Ağustos ayında İstanbul'da gerçekleştirildi. Başarıyla düzenlenen organizasyondan sonra bu yıl da İstanbul, kura çekimlerine ev sahipliği yapacak. Avrupa'da en önemli 96 kulübün başkan, yönetici ve teknik direktörleri ile birlikte ödül alacak dünya yıldızları da aramızda olacak. Bunun yanında, Avrupa'da sorunları olan ve destek bekleyen tüm kulüplerimizin, hem UEFA'da hem FIFA'da yanlarında olup, bu problemlerini çözmek için bizzat gayret sarf ettim."

HAKEMLİK SİSTEMİ KONUSU

Türk hakemlik sistemi için başlatılan çalışmanın ilk aşamasının, bu ay içerisinde sunulacak raporla tamamlanacağına dikkati çeken Yardımcı, "Bu rapor ışığında, Sayın David Elleray'in görüşleri de alınarak, hızlıca adımlar atılması en büyük temennimdir. Umarım Türk hakemlik sistemi tıpkı Avrupa'nın önemli futbol ülkelerinde olduğu gibi çağdaş, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşur." ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de derinden etkilediğini vurgulayan Yardımcı, "UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini gevşetmiş olsa bile bizim gerek UEFA, gerek uluslararası finansal kuruluşlarla bir araya gelerek tüm kulüplerimiz için ortak bir çözüm platformu oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

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