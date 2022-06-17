Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde ciddi bir sakatlık geçiren Flamengo'nun yıldızı Bruno Henrique'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Flamengo kulübü, 31 yaşındaki futbolcunun sağ dizinde çoklu bağ dokusunun zedelendiğini ve kırık olmadığını açıkladı.

Bruno Henrique Fenerbahçe'ye imza atamadan bacağını kırdı! Transfer öncesi şok sakatlık Fenerbahçe'yle her konuda anlaşan ve Flamengo'yla son maçına çıkan Bruno Henrique'nin bacağından büyük bir sakatlık yaşadı! Transfere ramak kala yaşanan bu sakatlıkla Jorge Jesus ve ekibi şoke oldu. Sarı-Lacivertliler Brezilya'dan gelecek kapsamlı sağlık raporuna göre alternatifleri devreye sokacak. Görüntüler önce "kırık" şeklinde yorumlandı ancak yan çapraz bağ sakatlığı ve aşırı esneme durumu da transferi etkileyebilir.

JORGE JESUS'UN ÇOK İSTEDİĞİ İSİM

Teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği sol açık, önceki gün Flamengo - Cuiaba maçında asist yaptıktan kısa süre sonra sakatlanmıştı. Flamengo'nun 2-0 kazandığı maçın 22. dakikasında Brezilyalı yıldız sakatlanarak oyundan çıkmış, sakatlık görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı.

Tedavisine başlanan Bruno Henrique bu sezon Brezilya Serie A'da 22 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu 3 gol atarken, 7 asist yaptı.

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