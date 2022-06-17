Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Romain Saiss transferini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir" denildi.

Romain Saiss bugün resmen Beşiktaşlı oluyor... "Faslı Maldini" İstanbul'da Beşiktaş'ın Vida'nın yerine Wolverhampton'dan transfer ettiği Romain Saiss, dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Faslı stoper bugün sağlık kontrollerinden geçip resmen Beşiktaşlı olacak.

Panik yok Saiss var! Beşiktaş'ın yeni stoperi yılların açığını kapatacak Zamanlaması, pozisyon bilgisi, top kullanmadaki yeteneği, hava toplarındaki üstünlüğü ve soğukkanlılığıyla Faslı oyuncu Kara Kartal'a ilaç olmaya geliyor.

Wout Weghorst transferinde son durum... Beşiktaş'ın yeni golcüsü imzaya kaldı Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst'un işi imzaya kaldı. 29 yaşındaki Hollandalı santrfor için Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal'in "Türkiye'ye gitme" diyerek transfere engel olduğu iddia edilmişti. Ancak o engelin 70 yaşındaki Van Gaal değil, Weghorst’un kız arkadaşı Nikki Van Esch olduğu ortaya çıktı.