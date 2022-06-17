Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a bu yoklukta bir de Franck Ribery faturası çıktı... 2004-2005 sezonun devre arasında transfer olduğu Sarı-Kırmızılılar'da 6 ay top koşturan ve kalitesini konuşturan Fransız yıldızın ayrılışı olaylı olmuştu. Yaşananların üzerinden yaklaşık 17 yıl sonra Galatasaray, gelen haberle bir kez daha şok yaşadı.

GÖZLER ÜNAL AYSAL'DA

TGRT yorumcusu Gökhan Dinç, yaptığı paylaşımla konuyu gündeme getirdi. Dinç, Twitter hesabından, "Franck Ribery'nin menajeri Bruno Heiderscheid ile ilgili mahkeme kararı kulübe ulaştı. GS 700 bin euro tazminat ödeyecek. Dönemin başkanı Ünal Aysal tazminatı kendisinin ödeyeceğini açıklamıştı. Gözler Ünal Aysal'da" ifadelerini kullandı.

Franck Ribery'nin o dönem menajeri olan Bruno Heiderscheid, menajerlik ücretinin ödenmediği gerekçesiyle hem Galatasaray'ı hem de Ribery'i dava etmişti.

39 yaşındaki Ribery, Serie A ekiplerinden Salernitana forması giyiyor.

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