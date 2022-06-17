Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan KAP'a maliyet bildirimi:

"Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kasımpaşa'ya, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin EURO + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1 milyon 200 bin EURO + KDV, 3 (üç) taksit halinde ödenecektir."

LARSEN'İN YILLIK ÜCRETİ 1.2 MİLYON EURO

Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Oyuncu, her sezon için 1 milyon 200 bin Euro kazanacak. 153 bin avro da imza ücreti ödeneceği kaydedildi.

Stefano Denswil'in ise 1.25 milyon yıllık ücret + 900 bin euro şampiyonluk primi alacağı dün açıklanmıştı.

Jens Stryger Larsen bugün imzaya geliyor... Trabzonspor'da imzalar peş peşe Transferde geç kalmakla eleştirilen Trabzonspor, ilk imzayı Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'e attırdı. 31 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'da olacak. Bordo-Mavililer tecrübeli futbolcuyla son pürüzleri de hallettikten sonra iş resmiyete dökülecek. Trabzonspor'un bir diğer flaş hamlesi ise Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Denswil... Şampiyon 4 transferi de KAP'a bildirdi.

Trabzonspor’un Yunan yıldızına dev teklif! Yıldız oyuncunun kararı bekleniyor Şampiyonluk yolunda önemli katkılar veren Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Bakasetas, dev kulüplerin radarında. Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunan oyuncuya gelen son teklif dudak uçuklattı. İtalya basınında çıkan haberlere göre Bakasetas’a Fiorentina’nın 9 milyon euro önereceği iddia edildi.

Trabzonspor Stefano Denswil'in tapusunu aldı... Hollandalı stoperin maliyeti açıklandı Trabzonspor geçen yaz Bologna'dan kiraladığı Hollandalı stoper Stefano Denswil'in bonservisi aldı. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Denswil'in maliyeti de KAP'A bildirildi.