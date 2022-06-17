Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan’ın daha sonra Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.

Romain Saiss yıllık ücret ne kadar? Beşiktaş Faslı Maldini'nin maliyetini açıkladı Beşiktaş, Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Faslı oyuncu, 1.8 milyon Euro garanti ücret alacak.

Cyle Larin için Olympiacos ile Nottingham Forest yarışıyor... Kanadalı forvet Beşiktaş'ı sildi Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme için 2.5 milyon euro maal isteyen Cyle Larin, bir türlü imza atmadığı Beşiktaş'la tüm bağlarını kopardı. 27 yaşındaki Kanadalı futbolcu ya Yunanistan şampiyonu Olympiacos'a ya da Premier League'e geri dönen Nothingham Forest'a transfer olacak. Larin, Instagram hesabından tüm Beşiktaş formalı fotoğraflarını sildi.

Panik yok Saiss var! Beşiktaş'ın yeni stoperi yılların açığını kapatacak Zamanlaması, pozisyon bilgisi, top kullanmadaki yeteneği, hava toplarındaki üstünlüğü ve soğukkanlılığıyla Faslı oyuncu Kara Kartal'a ilaç olmaya geliyor.