Türkiye Gazetesi

İtalyanların dünyaca ünlü futbolcusu Andrea Pirlo’yu takımının başına teknik direktör olarak getiren tecrübeli başkan, daha önce menajer olarak görev yaptığı kulüplerde de hep genç hocalar tercih etti. Hurma; Samsunspor, Erzurumspor, Kayserispor, Karagümrük gibi kulüplerde özellikle futbolu yeni bırakmış isimleri teknik direktör koltuğuna oturtarak âdeta “stajyerlerin hocası” oldu.

İşte Hurma’nın futbola kazandırdığı bazı genç teknik direktörler:



TEKNİK DİREKTÖR / O GÜNKÜ YAŞI

Ertuğrul Sağlam (37)

Tolunay Kafkas (39)

Şota Arveladze (37)

Mutlu Topçu (44)

Cüneyt Dumlupınar (34)

Robert Prosinecki (43)

Şenol Can (36)

Francesco Farioli (33)

Volkan Demirel (39)

Andrea Pirlo (43)

Andrea Pirlo'ya Fatih Terim için biyografi kitabında kullandığı "taktik bilmezdi" sözleri soruldu VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile dün resmi sözleşme imzaladı. Futbolun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından olan Pirlo, Milan'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim için biyografi kitabında "Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı... " ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra Pirlo'ya o satırlar soruldu...

Son dakika: Fatih Karagümrük bombayı patlattı! Andrea Pirlo dönemi başlıyor Son dakika: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.