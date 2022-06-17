Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye THY Euroleague'de play-off oynatamayan ancak ligde şampiyon yapan Sırp koç Sasha Djordjevic ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

"Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" Fenerbahçe'den sosyal medyayı sallayan Ergin Ataman paylaşımı ING Basketbol Süper Ligi'nde THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i final serisinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko 4 yıl aradan sonra 10. kez şampiyon oldu. Sarı-Lacivertliler'in Ataşehir'de 2-0 öne geçtikleri serinin 2. maçının ardından Ergin Ataman, "Evimizdeki 2 maçı kazanıp sonra buraya geri geleceğiz ve kupayı Ataşehir'de kaldıracağız" demişti. Evindeki ilk maçı kazanan Efes'in başarılı koçu 2. maçı kaybedince ezeli rakip şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabından yapılan Ataman göndermesi sosyal medyayı salladı.

BÜTÜN EKİPLE YOLLAR AYRILDI

"Yardımcı antrenörlerimizden Goran Bjedov ve kondisyonerlerimizden Mladen Mihajlovic ile yollarımız ayrılmıştır. Teknik ekibimizin iki değerli ismine 2021-22 sezonunda takımımıza yapmış oldukları katkılar için teşekkür ederiz."

EuroLeague 2022-23 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu... Obradovic'in geri dönüşü Turkish Airlines EuroLeague'in 2022/23 sezonuna katılacak takımlar açıklandı. Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun katılacağı organizasyona önümüzdeki sezon Valencia ve Partizan da Wild Card alarak katılım gösterecek.

Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis'le anlaştı... CSKA'yı bıraktı, Fener'e geliyor! Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Dimitris Itoudis oluyor... Obradovic'in eski yardımcısı ve Banvit'in eski koçu Itoudis, 8 sezonluk CSKA Moskova macerasının ardından kariyerine Fenerbahçe Beko'nun başında devam edecek.

Türkiye - Büyük Britanya maçı ne zaman? A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro açıklandı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın 22 kişilik aday kadrosu belli oldu.