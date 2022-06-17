Türkiye Gazetesi

Milli sporcular ululslararası spor arenasında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en başarılı aerobik cimnastikcisi Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü.

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

Portekiz’in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden başarılı sporcu, dünya ikincisi olmayı başardı. Elemelerde zorlanmadan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, finalde ise topladığı 20,350 puanla gümüş madalyayı boynuna taktı.

Türkiye’ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, “Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Üst üste iki dünya şampiyonasında da madalya kazanmış oldum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum” dedi.

Ayşe Begüm Onbaşı, bir kez daha gururlandırdı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, altın madalyayı almaya hak kazanarak dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyisi seçilerek bir kez daha gururlandırdı.

Büyük gurur! Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu 11 yaşından bu yana başarısı ve aldığı madalyalarla ülkeyi gururlandıran Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu’da düzenlenen Federasyon Kupası’nda çiftler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.