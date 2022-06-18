Türkiye Gazetesi

DG Sivasspor'un Gabonlu başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye’nin annesi vefat etti. Acı haber kulübün resmi sayfasından paylaşıldı.

SİVASSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin annesi Lekouga Emairance'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aaron'nun acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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