Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta transfer harekâtı bütün hızıyla sürüyor. Romain Saiss’i resmen açıklayan siyah beyazlılarda, şimdiki hedef orta saha transferi. Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, Manchester United’ın yıldız futbolcusu Andreas Pereira için girişimler hızlandırıldı. İngiliz devinin Brezilyalı oyuncu için 8 milyon avro talep ettiği öğrenildi. Ancak Pereira’nın sözleşmesinin bir yıl kalmasından dolayı Ada ekibinin çok fazla diretemeyeceği düşünülüyor.

AVRUPA ISRARI

Büyük transfer için rakip ise Brezilya’nın köklü takımı Flamengo... Geçen sezon eski takımında kiralık olarak forma giyen Pereira’nın bonservisini almak isteyen Brezilyalılar, Beşiktaş’tan çok daha düşük bir rakam önerdi. Tekrar Avrupa’da top koşturmak isteyen 27 yaşındaki oyuncu da siyah beyazlıların ilgisinden memnun. Öte yandan teknik direktör Valerien Ismael’in yeni sezon kadrosunda düşünmediği için Andreas Pereira’nın transferinde ısrarcı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme:19.05'te Gedson Fernandes paylaşımı Beşiktaş, sezon ortasında Benfica'dan transfer ettiği ve sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlıların Gedson Fernades paylaşımının saati de dikkat çekti.