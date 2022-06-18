Türkiye Gazetesi

Kanarya'da transfer hareketliliği devam ederken camiada durumu en çok merak edilen isim Min Jae Kim'di... Sarı lacivertlilerin savunmasının sigortası olan Güney Koreli oyuncunun sözleşmesi devam etmesine rağmen Avrupa'dan ciddi talipleri vardı ve kendisi de ayrılmaya sıcak bakıyordu. İtalya'dan Napoli ve Roma, İngiltere'den Newcastle United ve Leicester City, Fransa'dan da Monaco ile Rennes ciddi anlamda Kim'e talipti. Ve Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyorlardı.

ÜCRETİNDE İYİLEŞTİRME

Teknik direktör Jesus, Kim'in bir sezon daha takımda kalmasını yönetime bildirdi. Güney Koreli stoperin temsilcisiyle görüşme yapan yönetim, oyuncusunun sözleşmesine iyileştirme teklif etti. Ve devamında Portekizli teknik adam da ülkesinde olan Kim ile görüştü ve oyun sisteminde ona nasıl görev vereceğini anlattı. Min Jae Kim’in de Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe’de kalmaya daha sıcak baktığı belirtildi. Kim'in gelecek hafta takıma katılması bekleniyor.

BRUMA DA İDMANA ÇIKTI

Kanarya yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Bruma da katıldı. İki grup hâlindeki çalışmanın ardından taktik programlar uygulandı.

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