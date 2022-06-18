Türkiye Gazetesi

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Spor Salonu'nda Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerin ardından 3-2 yenildi.

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

22 SAAT SONRA 2. MAÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. "Filenin Sultanları", Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynadığı ikinci hafta etabı müsabakalarında yarın Almanya ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, ikinci hafta etabındaki üçüncü mücadelesinde (TSİ) 00.00'da Almanya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise (TSİ) 22.00'de Güney Kore'nin karşısına çıkacak.

Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanacak iki müsabaka da TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde yaptığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

A Milli Takım, Milletler Ligi'nde Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. hafta ikinci maçında 18 Haziran Cumartesi günü TSİ 24.00’te Sırbistan ile karşılaşacak.