Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Lucescu, yeniden Avrupa futbol arenasında mücadele edecek olmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Lucescu, "Dinamo Kiev için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak savaşta yıpranan Ukraynalılara moral vermek açısından çok önemli. Hayatın devam ettiğini, bombalara rağmen futbola ara vermediğimizi göstermek istiyoruz. Ukrayna halkı son 4 ayda perişan oldu. Şimdi futbolla onların yüzünü güldürmeyi hedefliyoruz." dedi.

FENERBAHÇE KURASINDAN MEMNUN DEĞİL

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerini talihsizlik olarak nitelendiren 76 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe ile ilk turda karşılaşmak istemezdim. Bence bu karşılaşma turun en önemli müsabakası olacak." ifadesini kullandı.

Son Dakika... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev oldu Son Dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundajş rakibi Dinamo Kiev oldu.... Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

KAFALAR SAVAŞTA

Şu an Kiev'de bulunduğunu ve takım ile beş günlük bir antrenman programının olduğunu belirten Rumen çalıştırıcı, "Oyuncular milli takımdan geldi. Kafaları tabii ki savaş ortamından dolayı karışık. Savaş nedeniyle aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni genç futbolcular da var. Daha çok gençlere şans vermek istiyorum. Buradaki çalışmalarımızın ardından İsviçre'de bir hazırlık kampımız olacak." diye konuştu.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile ilk maçı 19-20 Temmuz'da sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Lucescu, "Büyük bir ihtimalle karşılaşma Polonya'da yapılacak. Ancak Putin bombalamayı bırakırsa Fenerbahçe ile Kiev'de oynarız. Savaşın sona ermesini ve yeniden taraftarlarla dolu bir stadyumda maça çıkmayı hayal ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2021-2022 sezonunda Ukrayna'da ligler yarıda kalmıştı.

Ligin oynandığı bölümde ikinci sırada bulunan Dinamo Kiev, son puan tablosunun tescil edilmesi ile UEFA Şampiyonlar Ligi için eleme oynama hakkı kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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