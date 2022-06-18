Türkiye Gazetesi

Meksika’nın Leon kentinde organize edilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Büşra Çan Kop 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

289 sporcunun katıldığı şampiyonada kızlar 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Büşra Çan Kop, koparmada elde ettiği 94 kilo ile gümüş, silkmede 118 kilo ile altın, toplamda da 212 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı Meksika’da dinletme başarısı gösterdi.

TOPLAM MADALYA 16 OLDU

Milli sporcuya müsabaka sonrasında madalyasını Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı İlker Özkan takdim etti.

Turnuvadaki milli sporcuların, 7. gün sonunda toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 oldu.

Bokstan sonra halterde de tarih yazdık! Halter Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu Kadın Halter Milli Takımı, 100. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nı birinci olarak tamamladı. Erkek Halter Milli Takımı ise 6 madalyayla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.