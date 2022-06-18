Türkiye Gazetesi

Twitter'dan yaptığı paylaşımda çim kortta çekilen bir fotoğrafına yer veren eski dünya bir numarası Naomi Osaka, "Aşil tendonum henüz iyileşmedi. Gelecek sefer görüşmek üzere." ifadelerini kullanarak, Wimbledon'dan çekildiğini açıkladı.

DÜNYA SIRALAMASINDA 43. BASAMAĞA KADAR GERİLEDİ

Geçen yıl depresyonda olduğu gerekçesiyle Fransa Açık ikinci tur maçı öncesi turnuvadan çekilen Osaka, sonrasında nadiren kortlara çıkmıştı.

İkişer Avustralya Açık ve ABD Açık olmak üzere tek kadınlarda 4 grand slam şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki tenisçi, geçen yıl da Wimbledon'a katılamamıştı.

Dünya sıralamasında 43. basamağa kadar gerileyen Osaka, bu sezon katıldığı ilk iki grand slam turnuvasında Avustralya Açık'a üçüncü tur, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etmişti.

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