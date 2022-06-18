Türkiye Gazetesi

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Genç teknik adamın ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray'ın hafta başında İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile görüşülüp yolları ayıracağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, bu ayrılık sonrası Okan Buruk'u açıklaması bekleniyor. 48 yaşındaki Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydediliyor.

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