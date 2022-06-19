Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ve yeni sezonda Galatasaray Okan Buruk'a teslim. Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesiyle hoca arayışlarına başlayan sarı kırmızılı yönetim Marco Rose, Roberdo Donadoni gibi isimlerle görüştü. Özellikle Rose ile yapılan sıkı pazarlıklar sonuç vermedi. Rose'un yüksek transfer istekleri ve beş milyon avronun üzerinde ücret istemesi bu kapıyı kapattı.

ÖZTÜRK SİNYALİ VERMİŞTİ

Özbek'le seçim öncesi birleşen Metin Öztürk başkanın seçildiği gün, "Benim hoca adayım Okan Buruk fakat başkan bilir" sözlerini kullanmıştı. Gerek Bankalar Birliği'ne yapılacak ödemeler, gerek Torrent'in tazminatı ve gerekse de transfere yüksek bütçeler ayrılamayacak olması sebebiyle Özbek ve ekibi rotayı Okan Buruk'a kırdı.

PARA KONUŞMADI

Ailevi sebeplerle Fransa'da olan Okan Buruk'la dün görüşen Dursun Özbek yeni hocayla iki yıl için anlaştı. Buruk'un görüşmede hiç parayı gündeme getirmemesi ve ön şart ileri sürmemesi, ligi iyi bilmesi teknik adam olmasında etkili oldu. Özbek'in Torrent'le salı günü bir araya gelerek sözleşmesini feshetmesi ve sonrası Okan Hoca'yı açıklaması bekleniyor.

GÖNLÜMDE ASLAN VAR

Okan Hoca daha önce de bir televizyon programında, "Kendimi F.Bahçe kulübesiyle bağdaştıramıyorum. G.Saray'la eşleştiriyorum. Gönlüm sarı kırmızılı kulübeyi istiyor" demişti. Buruk'un bekleyiş esnasında Özbek'le hiç görüşmese de kendisine gelen teknik adamlık tekliflerini geri çevirmesi başkanı etkiledi. Son olarak Metin Öztürk'ün araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı.

ORTA SAHAYA BARINOV İDDİASI

Rus medyası, G.Saray’ın L. Moskova’nın orta saha oyuncusu Dmitry Barinov ile ilgilendiğini öne sürdü. Oyuncuyu Trabzonspor’un da istediği belirtilirken, 25 yaşındaki orta sahanın bir yıl daha sözleşmesi olduğu hatırlatıldı. Barinov geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 23 maçta 2 asist yaptı.

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