Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde sekiz sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon hasreti dindirmek istiyor. Jorge Jesus’la başlayan heyecan dalgası Lincoln Henrique ve Bruma transferleriyle zirveye çıkınca taraftarlar da biletlere âdeta hücum etti. Önceki gün kongre üyelerinin hücumuna uğrayan kombineler, dün de taraftarlara satışa sunuldu. 2 bin 950 lira ile 21 bin 750 lira arasında değişen sezonluk biletleri almak için sarı lacivertli taraftarlar stadın önünde geceden kuyruğa girdi. Sabah 09.00’da gişelerin açılmasıyla kapanması bir oldu. Taraftarlar iki gün içinde 35 binin üzerindeki biletleri tüketti.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR

Saatlerce bekleyen taraftarların birçoğu “Bilet kalmadı” sözleriyle hayal kırıklığına uğrarken “Taraftar burada, yönetim nerede” diye isyanını dile getirdi. Fenerbahçe yönetimi biletlerin kısa süre içinde kapışılmasının ardından taraftarlara teşekkür etti. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada “Sahne bizim, saldır Fenerbahçe diyerek başlayacağımız sezonda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz” denildi. Fenerbahçe, kombine ve loca satışlarından 25 milyon avroya yakın bir parayı kasasına koydu.

ABDÜLKERİM'E PARA VE TAKAS

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Konyaspor'un kaptanı stoper Abdülkerim Bardakçı için resmî teklifini yaptı. Sarı lacivertlilerin, 2,25 milyon avro ve Samatta, Lemos, Meyer, Caulker’dan birini teklif ettiği, Konyaspor'un ise 3,5 milyon avro istediği öğrenildi. Jorge Jesus'un, aynı ekipten Amir Hadziahmetovic için ise olumsuz rapor verdiği belirtildi.

PUTIN BOMBALAMAZSA KIEV'DE OYNARIZ

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev’in hocası Mircea Lucescu eşleşmeyle ilgili konuştu. Rumen teknik adam “Bizim için zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe ile ilk turda karşılaşmak istemezdim” derken “19-20 Temmuz’daki ilk karşılaşma büyük bir ihtimalle Polonya’da olacak. Ancak Putin bombalamayı bırakırsa Fenerbahçe ile Kiev’de oynarız” ifadelerini kullandı. Karşılaşma büyük ihtimalle Polonya’nın 45 bin seyirci kapasiteli Varşova Şehir Stadyumunda oynanacak.

Lucescu'dan Fenerbahçe sözleri... "Putin bombalamayı bırakırsa Kiev'de oynarız" Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı sonlandırması halinde sarı-lacivertli rakipleriyle ilk maçı Kiev'de oynamak istediklerini söyledi.

Aleksandar Djordjevic şampiyon yapıp gitti... Fenerbahçe Beko Itoudis'e emanet Fenerbahçe Beko, başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler'in yeni koçu Dimitris Itoudis olacak.