Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus’un istediği transferler için hummalı bir çalışma yapıyor. Real Betis’te forma giyen Portekizli ön libero William Carvalho’dan yüksek ücreti sebebiyle vazgeçen sarı lacivertliler, gözünü Jesus’un eski takımı Flamengo’nun oyuncularına çevirdi. F.Bahçe’nin bu takımdan ilk istediği oyuncu forvet Bruno Henrique olmuştu. Ancak Bruno’nun Cluba ile oynanan maçta sakatlanması ve sekiz ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması planları bozdu.

GABIGOL BİRAZ ZOR

Bruno Henrique’de hayal kı-rıklığına uğrayan sarı lacivertliler bu defa da Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa’ya yöneldi. Şu ana kadar bu oyuncu için Flamengo ile yapılan pazarlıklarda henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Savunma oyuncu Rodrigo Caio için yapılacak görüşmeler ise Kim min-Jae’nin durumuna göre şekillenecek. Eğer Güney Koreli oyuncu iyi bir fiyata satılırsa bu oyuncu için temaslar hızlandırılacak. Kanarya’nın gündemindeki bir başka Flamengolu oyuncu da Willian Arao. Ön liberoda oynayan 30 yaşındaki oyuncu tecrübesiyle Jesus’un gözdesi.

SZALAI'NİN TALİBİ ÇOK

Fenerbahçe’ye Attila Szalai için teklif yağmaya başladı. Özellikle Uluslar Ligi’nde İngiltere’yi yendikleri maçtaki performansıyla konuşulan Macar oyuncuya Premier Lig’den çok sayıda teklif olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Szalai’den 10 milyon avro kazanmayı hedefliyor. West Ham, Aston Villa, Southampton ve Brighton gibi takımların yanı sıra İtalyan ekipleri de Szalai’yi istiyor.

Fenerbahçe Konyaspor’un yıldız için her şeyi göze aldı! Samatta Anadolu’ya gidiyor Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, transferlerini peş peşe duyurmaya devam ediyor. Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine bağlamak için harekete geçen Sarı-Lacivertli ekip, yeşil-beyazlı ekibe 2.25 milyon euro ve Samatta, Lemos, Meyer, Caulker'dan birini teklif etti.

Bunun adı çılgınlık! Fenerbahçe kombinesi saatler içinde tükendi Taraftarlar stadın önünde geceden kuyruk oluşturdu. Sabah 09.00’da başlayan satışlar iki saatte bitti. 21.750 lirayı bulan sezonluk biletleri alamayanlar isyan etti.