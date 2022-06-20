Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe Dimitris Itoudis'in getirilmesinin ardından kadro planlaması da hız kazandı.

Jonathan Motley resmen Fenerbahçe Beko'da... Pota altına NBA patentli uzun Fenerbahçe Beko, pota altını Ameriklı uzun Jonathan Motley ile güçlendirdi. 29 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sarı-Lacivertliler'de Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'le yollar ayrılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe; Markel Starks, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel'e teşekkür ederek, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diledi.

Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis dönemi! 3 yıllık anlaşma... (Dimitris Itoudis kimdir?) Son dakika haberine göre, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis getirildi.

Aleksandar Djordjevic şampiyon yapıp gitti... Fenerbahçe Beko Itoudis'e emanet Fenerbahçe Beko, başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler'in yeni koçu Dimitris Itoudis olacak.

Mesut Özil "çocukluk aşkı" Fenerbahçe'ye bunu da yaptı! Yıldız futbolcuyu bitiren hareket... Mesut Özil, kendi fotoğraflarını paylaşmadığı için Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabını takipten çıktı. 34 yaşındaki yıldızın, kulübün Twitter hesabını yöneten çalışanlarla küfürleştiği iddia ediliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Arsenal'i bile takip ediyorsun çocukluk aşkım dediğin Fenerbahçe'yi sildin, yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.