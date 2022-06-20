Türkiye Gazetesi

Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 92. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen seçimde İbrahim Turgut, kullanılan 72 oyun tamamını alarak Çaykur Rizespor'un 37. başkanı oldu.

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Yeniden aday olmayan eski başkan Tahir Kıran, yaptığı konuşmada, Turgut ve yönetimine başarılar dileyerek, "Bu bir bayrak yarışı. Biz bayrağı değerli bir arkadaşımıza devrediyoruz. Sayın İbrahim Turgut ekibiyle beraber taşın altına ellini koydu. Onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız." dedi.

İbrahim Turgut ise geçmişten ders alıp yeni dönemde güçlenerek daha başarılı olmak için göreve geldiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor 4 futbolcu ile yollarını ayırdı Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Cemali Sertel ve Joel Pohjanpalo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Turgut, "Çaykur Rizespor'un kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bugün dört elle takıma sahip çıkmalıyız. Yönetim, takım ve taraftarı bir bütündür. İletişimi güçlendirerek camianın tüm paydaşları ile fikir alışverişi içinde olacağız. Çaykur Rizespor birlikte sevinen, birlikte üzülenlerin takımıdır. Bu bağlamda birlik içerisinde, altyapıdan üst yapıya bir bütünlük içerisinde başarıya ulaşrmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor teknik direktör Bülent Korkmaz'la yola devam edecek Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, teknik direktör Bülent Korkmaz'a güvenlerinin tam olduğunu, gelecek sezonda da takımın başında yer alacağını söyledi.

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